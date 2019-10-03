КамАЗ откачивал из выгребной ямы нечистоты во дворе в Черновцах, когда же водитель заполнил два семитонных бака и собирался ехать, то асфальт под ним просто провалился.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Водитель и его напарник не успели даже выскочить из кабины. Поскольку под землю ушел кузов грузовика – мужчины отделались ушибами и испугом.

Оказалось, что 20-тонный КамАЗ упал в старую выгребную яму, которую законсервировали несколько лет назад и жильцы дома не предупредили водителя о том, что по этой дороге лучше не ездить.

"Не было когда думать, раз и перевалилось. Я держался за руль, а напарник упал на меня, избил локоть и колено домкратом. А если бы передом, то там бы и остались", - рассказывает водитель.

Ранее сообщалось, как в центре Киева у офиса президента под асфальт провалился грузовик.

Также мы писали, что в столице на месте коммунальных работ частично провалился грузовик.