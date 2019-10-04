В немецком городе Тельков в ночь на 2 октября из цирка сбежали две зебры и устроили ДТП на автобане.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что полиции пришлось перекрывать автобан А20 в обоих направлениях на полчаса, пытаясь поймать животных. Более сотни автомобилей остановились в многокилометровом заторе, пока одна из зебр курсировала между автомобилей.

Один из водителей попал в ДТП, пытаясь избежать столкновения с животным.

Полицейские смогли приманить и поймать одну из зебр и доставить ее обратно в цирк. А вторую заметил в лесополосе местный житель и вызвал полицейских. Правоохранители пристрелили животное из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что в Кривом роге в ДТП с маршруткой пострадали девять человек.

Еще мы отмечали, что в больнице умер один из пассажиров автобуса, попавшего в крупное ДТП в Умани.