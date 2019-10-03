Украина и украинцы специально выставляются в невыгодным свете на российских телеканалах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай", пишет МК.

"Это в корне неправильно. Украинцы являются нашим соседом и братским народом. Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе" - уверен президент. Также он добавил, что в передачах на ТВ нужно ввести некоторые изменения. Также Путин отметил, что редакционная политика центральных российских каналов является независимой.

Кроме того, Путин заявил, что считает искренним стремление Зеленского выполнить свои предвыборные обещания и урегулировать сложную ситуацию в стране. По его словам, в Украине есть запрос на выполнение минских соглашений и урегулирование на Донбассе.

"Сможет ли он это сделать, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - так Путин оценил положение Зеленского.

Ранее сообщалось, что Путин надеется, что Зеленскому хватит мужества, чтобы закончить войну на Донбассе.

Также мы писали, что Зеленский дал понять, что согласился на "формулу Штайнмайера" только ради встречи с Путиным и выдвинул условия, которые не примет Россия.