КП "Киевтеплоэнерго" вместе с городскими властями начинают процесс установки счетчиков тепла с охранной системой, чтобы предотвратить кражи.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба столичной администрации.

"Установление охранной системы счетчика осуществляется на основании решения общего собрания жильцов многоквартирного дома. При этом жителям необходимо будет только платить ежемесячную абонплату за охранную сигнализацию", - отметил Пантелеев.

Установка и оснащение домов охраной осуществляется за средства, которые Киевсовет из бюджета города направил в уставный фонд коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Чтобы установить счетчик с охраной, необходимо:

1) создать инициативную группу и принять решение о возобновлении счетчика по указанному алгоритму;

2) провести общедомовые собрания, на которых могут присутствовать представители структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" (для этого предварительно необходимо обратиться по адресу ул. Жилянская, 83/53)

3) после проведения собрания направить протокол в структурное подразделение "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" (по адресу ул. Жилянская, 83/53). С момента обращения с соответствующим протоколом собрания, ориентировочно в течение 5-6 недель, будет установлен прибор учета.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Печерске за одни сутки сразу из шести домов украли пожарные рукава и счетчики.

Также мы рассказывали, что счетчики для населения обойдутся "Нафтогазу" в 2,5 млрд грн.