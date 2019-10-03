Заемщики начали отсуживать у кредиторов взысканные средства, произведенные без решений суда на основании одной только исполнительной надписи нотариуса.

Соответствующий иск в Северном апелляционном хозяйством суде недавно выиграла "Студия Пост-Продакшн "АВ-ТВ": дело №910/16664/18, передает UBR.ua.

Как сообщается, она спорила с Приватбанком о взыскании беззалогового кредита на 46,1 тыс. грн, на который были насчитаны крупные дополнительные платежи:

проценты - 78,7 тыс. грн;

комиссии - 66,4 тыс. грн;

пени - 66,4 тыс. грн.

Всего на 204,4 тыс. грн, и всю эту сумму банк оперативно списал с должника после получения исполнительной надписи нотариуса. Но после суда должен будет получить обратно. Всю сумму списания плюс стоимость правовой помощи, к которой был вынужден прибегнуть.

"Взыскание было оперативным - Приватбанк обратился к государственному исполнителю, и очень быстро все провернул. Однако заемщик не смолчал и оспорил все эти действия в суде. Потому что они противозаконны. Постановление Кабмина, по которому можно было накладывать исполнительные надписи на беззалоговые кредиты, уже отменено. Так что финучреждение не имело на это права. Надпись можно накладывать только по залоговым кредитам. Однако, с моей точки зрения, Приватбанк стал достаточно часто злоупотреблять и нарушать это правило. Единственный способ борьбы - это суд. Там финансистам тяжело манипулировать законом, 99% подобных дел выигрывается заемщиком. Так что спорить нужно", - подчеркнул в беседе с старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве взыскал с экс-владельца банка "Финанс и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу Нацбанка.

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