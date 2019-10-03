Спортсменка из Украины Наталья Черномаз после участия в командном чемпионате Европы, который состоялся в польском городе Быдгощ с 9 по 11 августа, приехала отдохнуть в Крым.

Соответствующие фото спортсменка разместила на своей странице в соцсети Инстаграм

Так, легкоатлетка опубликовала фото, на котором позирует топлесс, демонстрируя спортивную фигуру.

"Ветер в волосах (в голове тоже)", – подписала изображение Наталья.

Наталья Черномаз/Фото: Instagram

Певица Даша Астафьева под прозрачной пленкой показала себя топлесс. На одном из фото Даша Астафьева позирует с практически обнаженной грудью, которую едва прикрывают небольшие колпачки с кисточками. Певица запечатлено стоящей под прозрачной пленкой с поднятыми руками. На другом снимке на шее певицы широкий кожаный чокер с кольцом спереди.

Телеведушая Леся Никитюк разместила в соцсети фото топлесс с клубникой.