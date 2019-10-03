Футболисты украинской "Александрии", которая вышла в групповой турнир Лиги Европы как бронзовый призер чемпионата страны, сыграли вничью во втором туре группового этапа второго по значимости кубкового турнира Европы.

Подопечные Владимира Шарана во Львове, где проводит свои матчи украинский клуб, набрали первые очки, разойдясь миром с бельгийским "Гентом" - 1:1.

Счет во встрече на "Арене Львов" открыл форвард "Гента" Лоран Депуатр, который на 6-й минуте с пределов штрафной площадки направил мяч под левую стойку ворот Юрия Панькова, поймав кипера хозяев на противоходе - 0:1.

После перерыва, на 61-й минуте, Артем Ситало переправил мяч в сетку практически с линии ворот "Гента". Первый удар Ковальца голкипер гостей отразил, но на добивании самым расторопным оказался украинский футболист.

В другом поединке группы I французский "Сент-Этьен" и немецкий "Вольфсбург" также сыграли вничью - 1:1.

Ничья сохранила за французами третье место в группе, где они опережают украинскую команду только по разнице забитых и пропущенных.

В третьем туре группового турнира Лиги Европы УЕФА 24 октября "Александрия" на выезде встретится с "Сент-Этьеном", а "Гент" будет принимать "Вольфсбург".

Ранее сообщалось, что УЕФА принял решение использовать VAR в плей-офф Лиги Европы.

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