Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами с открытым призывом к Украине начать расследование против семьи Джо Байдена.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 3 октября, перед тем как вылететь из Белого дома, передает Укринформ.

"Китай также должен начать расследование против Байденов. То, что произошло в Китае, так же плохо, как и то, что произошло в Украине", - заявил Трамп.

Он добавил, что такое расследование было бы честным.

"Я бы сказал Президенту Зеленскому - как по мне - я бы рекомендовал начать расследование против Байденов", - отметил Трамп.

Он также заявил, что "ни у кого нет сомнений" в вине семьи Джо Байдена.

Отметим, что это не первые озвученные обвинения со стороны Трампа в адрес его основного политического конкурента на следующих выборах в США.

Как известно, сын Джо Байдена Хантер Байден был членом совета директоров компании "Буризма", против которой расследовались уголовные дела. Но они были постепенно закрыты. Как утверждает экс-генпрокурор Виктор Шокин, Байден-старший оказывал давление на президента Украины Петра Порошенко с целью остановить расследование этих дел. А также требовал уволить Шокина за то, что тот расследовал эти дела.

Также Хантера Байдена подозревают, что он участвовал в работе крупного китайского инвестиционного фонда с участием местных инвесторов.

При этом власти Шанхая выдали лицензию на открытие фонда через 10 дней после визита Байдена-старшего в Китай. Дональд Трамп утверждает, что в результате Байдену удалось получить полтора миллиарда долларов инвестиций из Китая для своего нового фонда.

Напомним, что в течение последних двух недель в США сильно обострилась политическая ситуация из-за начала демократами формальной процедуры импичмента президента.