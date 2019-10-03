Представители женских организаций Украины собралась на Kyiv Global Summit: Women. Peace. Security-2019, который 3 октября проходил в столичном КВЦ "Парковый".

Мероприятие представляет собой первую эффективную платформу поиска новых идей и решений для участия женщин в миротворчестве, преодоления социально-гуманитарных кризисов, а также расширения роли и влияния женщин в политике и обществе. Саммит собрал более 900 украинских и зарубежных гостей. Об этом сообщают "Подробности".

"Как и в прошлом году, сегодня на платформе Kyiv Global Summit собралась женская элита Украины, и мы говорим о самых важных вызовах - это мир, борьба с бедностью, защита прав женщин и детей, преодоление острого гуманитарного кризиса. Мы едины во мнении, что для достижения прогресса важно более широкое и целостное понимание мира. Ведь мир - это не только разоружение и безопасность, это и доступ к образованию, медицине, социальным и государственным услугам. И сегодня женщины-лидеры - депутаты, члены правительства, общественности, местного самоуправления - начали открытую дискуссию и обсуждение глобальных передовых практик для построения всеобъемлющего мира в Украине. Я уверена, будущее Украины - в женских руках!" - заявила один из инициаторов Kyiv Global Summit, нардеп Наталия Королевская.

Фото: podrobnosti.ua

По словам организаторов мероприятия, основная цель дискуссии - женщины-агенты изменений.

"Kyiv Global Summit - созданная женщинами Украины эффективная платформа взаимодействия украинских и зарубежных политиков, представителей бизнеса и общественных лидеров, пример партнерства по принципу PPP (public private partnership). Его цель - способствовать социально-экономическому взаимодействию и использованию лучшего опыта каждого сектора в решении самых важных глобальных проблем, достижении мира и защиты людей. Это - уникальный шанс для Украины, и мы должны его использовать", - заявили организаторы.