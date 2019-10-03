Помощница госсекретаря США Дениз Натали, представляющая Бюро операций в отношении конфликтов и стабилизации, прибыла в Киев.

Об этом сообщает американское посольство в Украине в Twitter.

"Глава Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью на поддержку евроатлантического пути Украины", - сообщает Посольство США.

Как сообщалось, помощница госсекретаря США Дениз Натали, которая представляет Бюро операций в отношении конфликтов и стабилизации, посетит с визитом Варшаву и Краков (Республика Польша), а также Киев (Украина) в период с 30 сентября по 5 октября.

Отмечается, что в Киеве помощник секретаря собирается встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, а также неправительственных организаций для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

Скриншот: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США призвал расследовать дело Байдена в Украине.

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