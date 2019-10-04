Киевское "Динамо", которое только в Лиге Европы подарило своему новому наставнику минимальную первую победу, на этот раз подписало футбольный мир на выезде в Швейцарии, где украинский клуб принимали футболисты "Лугано".

В поединке с Лугано, которого так боялся наставник киевлян Алексей Михайличенко, шансов для того, чтобы открыть счет было немало, что у одной, что у другой команды, но закончился он сухой ничьей 0:0 на условно домашнем поле соперника, который вынужденно играл в Санкт-Галлене.

19 сентября



Динамо - Мальмё - 1:0 (0:0)

Копенгаген - Лугано - 1:0 (0:0)

3 октября

Лугано - Динамо - 0:0

Мальмё - Копенгаген - 1:1 (0:1)

Группа С И В Н П М О 1. Копенгаген 2 1 1 0 2-1 4 2. Динамо 2 1 1 0 1-0 4 3. Мальмё 2 0 1 1 1-2 1 4. Лугано 2 0 1 1 0-1 1

24 октября

Динамо - Копенгаген

Мальмё - Лугано

7 ноября

Копенгаген - Динамо

Лугано - Мальмё

28 ноября

Мальмё - Динамо

Лугано - Копенгаген

12 декабря

Динамо - Лугано

Копенгаген - Мальмё