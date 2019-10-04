Положение команд и все результаты матчей в группе В Лиги Европы, где играет Динамо
Киевское "Динамо", которое только в Лиге Европы подарило своему новому наставнику минимальную первую победу, на этот раз подписало футбольный мир на выезде в Швейцарии, где украинский клуб принимали футболисты "Лугано".
В поединке с Лугано, которого так боялся наставник киевлян Алексей Михайличенко, шансов для того, чтобы открыть счет было немало, что у одной, что у другой команды, но закончился он сухой ничьей 0:0 на условно домашнем поле соперника, который вынужденно играл в Санкт-Галлене.
19 сентября
Динамо - Мальмё - 1:0 (0:0)
Копенгаген - Лугано - 1:0 (0:0)
3 октября
Мальмё - Копенгаген - 1:1 (0:1)
|Группа С
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Копенгаген
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2. Динамо
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3. Мальмё
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4. Лугано
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
24 октября
Динамо - Копенгаген
Мальмё - Лугано
7 ноября
Копенгаген - Динамо
Лугано - Мальмё
28 ноября
Мальмё - Динамо
Лугано - Копенгаген
12 декабря
Динамо - Лугано
Копенгаген - Мальмё