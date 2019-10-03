Оперуполномоченный Управления защиты экономики в Кировоградской области задержан из-за совершения смертельного ДТП. Расследованием инцидента занимаются следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве. Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительным данным, оперуполномоченный, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Mercedes-Benz, совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в местную больницу, где скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Фото: dbr.gov.ua

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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