В среду, 2 октября, американский президент Дональд Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Украине лишь по просьбе американского сенатора-республиканца Роба Портмана (от штата Огайо) и других законодателей, а также призвал страны ЕС усилить поддержку Киева, пишет ТАСС.

"Роб Портман позвонил мне и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги [военную помощь Украине]". Это было единственной причиной [решения разблокировать военную помощь Киеву]. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели", - отметил американский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

"Я ненавижу, когда [США] являются единственной страной, которая дает деньги", - отметил Трамп, добавив, что европейские страны "должны платить больше в качестве помощи Украине".

"На Украине до него [Зеленского] была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - пояснил президент. Кроме того, добавил он, Украина "расположена гораздо ближе к странам Европы, чем к США", поэтому они и должны в первую очередь оказывать Киеву помощь. "Она [Украина] как стена между Россией и Европой, как большая, широкая, красивая стена", - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы США были "государством-неудачником" и платили за остальных. "Мы были государством-неудачником многие годы. Мы больше не государство-неудачник", - заключил Трамп.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов.

Как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В августе газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, американский лидер хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии средства были заморожены. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.

Ранее сообщалось, что демократы потребовали у Белого дома информацию о заморозке помощи Украине.