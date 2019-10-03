Космические планы внезапно возникли у Одесской мэрии. Чиновники хотят построить то ли космодром, то ли вообще космопорт. Об этом пишет "Думская".

Как сообщил в ходе открывшегося сегодня в Одессе инвестиционного форума 5T вице-мэр Павел Вугельман, принятие Украиной космической программы может стать началом больших свершений, и уже сейчас нашему городу следует готовиться принять в них участие.

По мнению Вугельмана, следует зарезервировать свободные площади на территории Одессы под строительство космодрома.

"Раньше такие слова могли бы казаться фантастикой, но сегодня уже нет. И если мы привыкли называть Одессу морскими воротами Украины, то мы верим, что в будущем она станет и космическими воротами", - заявил Павел Вугельман, но никаких сроков при этом не называл.

Отмечается, что у большинства присутствующих речь Вугельмана о космических начинаних вызвала улыбку.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе задержали известного вора в законе, "коронованного" в Петербурге.

Также мы сообщали что аэропорт Одессы из-за непогоды не смог принять самолеты, они улетели в Киев и Кишинев.