Положение команд и все результаты матчей в группе I Лиги Европы, где играет Александрия
Украинская Александрия пришла в себя после стартового поражения от Вольфсбурга в первом раунде группового турнира Лиги Европы, куда она прошла напрямую, как бронзовый призер чемпионата страны по футболу.
Во втором туре группового турнира подопечные Владимира Шарана сумели добиться волевой ничьей с Гентом на номинально домашнем поле во Львове, где украинский клуб играет после запрета УЕФА - 1:1.
Учитывая ничью с таким же счетом в матче Сент-Этьен и Вольфсбурга, украинский клуб даже до финального свистка в этой встрече поднялся на одну ступеньку в турнирной таблице, но потом опустился на последнее место, уступая французам по разнице забитых и пропущенным мячей.
19 сентября
Вольфсбург - Александрия - 3:1 (2:0)
Гент - Сент-Этьен - 3:2 (2:1)
3 октября
Сент-Этьен - Вольфсбург - 1:1 (1:1)
Александрия - Гент - 1:1 (0:1)
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Вольфсбург
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2. Гент
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|3. Сент-Этьен
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4. Александрия
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
24 октября
Гент - Вольсфбург
Сент-Этьен - Александрия
7 ноября
Вольфсбург - Гент
Александрия - Сент-Этьен
28 ноября
Сент-Этьен - Гент
Александрия - Вольфсбург
12 декабря
Вольфсбург - Сент-Этьен
Гент - Александрия