Украинская Александрия пришла в себя после стартового поражения от Вольфсбурга в первом раунде группового турнира Лиги Европы, куда она прошла напрямую, как бронзовый призер чемпионата страны по футболу.

Во втором туре группового турнира подопечные Владимира Шарана сумели добиться волевой ничьей с Гентом на номинально домашнем поле во Львове, где украинский клуб играет после запрета УЕФА - 1:1.

Учитывая ничью с таким же счетом в матче Сент-Этьен и Вольфсбурга, украинский клуб даже до финального свистка в этой встрече поднялся на одну ступеньку в турнирной таблице, но потом опустился на последнее место, уступая французам по разнице забитых и пропущенным мячей.

19 сентября

Вольфсбург - Александрия - 3:1 (2:0)

Гент - Сент-Этьен - 3:2 (2:1)

3 октября

Сент-Этьен - Вольфсбург - 1:1 (1:1)

Александрия - Гент - 1:1 (0:1)

Группа I И В Н П М О 1. Вольфсбург 2 1 1 0 4-2 4 2. Гент 2 1 1 0 4-3 4 3. Сент-Этьен 2 0 1 1 3-4 1 4. Александрия 2 0 1 1 2-4 1

24 октября

Гент - Вольсфбург

Сент-Этьен - Александрия

7 ноября

Вольфсбург - Гент

Александрия - Сент-Этьен

28 ноября

Сент-Этьен - Гент

Александрия - Вольфсбург

12 декабря

Вольфсбург - Сент-Этьен

Гент - Александрия