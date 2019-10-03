Россия перекрыла поставки энергетического угля через Беларусь в Украину. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза шахтеров и народный депутат от партии "Батькивщина" Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная. А теперь она может стать катастрофической. По данным Волынца, ежемесячно через Беларусь в Украину поставлялось 300-400 тысяч тонн российского угля.

"Для этого отправители подавали заявки на РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Беларуси. Со вчерашнего дня ни одна заявка не подтверждается. Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент - зимой", - добавил Волынец.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области отпущенные на волю "активисты" снова блокируют вагоны с углем.

Также мы сообщали, что восемь полицейских пострадали под Львовом, когда пытались снять блокаду с эшелонов российского угля.