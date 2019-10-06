Россия в 90-е годы пережила одни из самых трудных периодов за свою историю. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", пишет РИА Новости.

Вместе с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами страна подвергалась агрессии со стороны международного терроризма. По воспоминаниям Путина, в то время Россия подошла к очень опасной черте, за которой мог произойти развал и распад государства - "самое худшее для любого народа".

Российский лидер отметил, что угроза висела в воздухе и россияне это чувствовали.

По словам Путина, Россия абсолютно реально могла погрузиться в масштабную гражданскую войну, утратить единство и суверенитет, а также оказаться на периферии мировой экономики, но благодаря трудолюбию, терпению, мужеству и патриотизму россиян этого всего удалось избежать.

В 2017 году жена первого президента России Бориса Ельцина Наина заявила, что 90-е годы были самыми трудными, и призвала называть их не лихими, а "святыми и поклониться людям, которые в эти годы жили".

Напомним, первый президент России Борис Ельцин возглавил страны в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке и передал пост Владимиру Путину, занимавшему на тот момент должность премьер-министра страны.

Ранее сообщалось, что Путин надеется, что Зеленскому хватит мужества, чтобы закончить войну на Донбассе.

Также мы писали, что Зеленский дал понять, что согласился на "формулу Штайнмайера" только ради встречи с Путиным и выдвинул условия, которые не примет Россия.