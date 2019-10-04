У лосей, которых накануне суд оставил в Красной книге, а также у оленей в разгаре гон, когда самцы и самки возбуждены и агрессивны, а в некоторых случаях даже могут напасть на человека. Самцы устраивают поединки, которые могут заканчиваться довольно трагично. Об этом на своей странице в соцсети предупреждает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Нашему сотруднику Станиславу Гуменюку удалось сделать несколько невероятных кадров этого великана. Но стоит помнить, что лось входит в десятку опасных животных и если вы наткнулись на него, то лучше полюбоваться издалека, сфотографировать и оставить это место", - говорится в сообщении.

Также в посте напоминают о том, что наиболее опасны лоси для автомобилистов, поскольку известно много случаев столкновений с автомобилями.

"Поэтому и на лесных дорогах, и на асфальтовых, которые проходят через лесистую местность, нужно быть очень внимательным, снизить скорость, чтобы вовремя среагировать на внезапное появление этого животного. Не пытайтесь подойти к животному максимально близко - это опасно для жизни!" - предупредили в заповеднике.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео лося, который греется на солнышке в Чернобыльском лесу.

Также мы сообщали, что появилось видео, как два лося устроили поединок за самку прямо во дворе жилого дома.