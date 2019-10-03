На майдане до сих пор стоит белая палатка внутри которой прикреплен черный плакат с надписью "Неизвестный патриот". Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Митинг здесь сегодня не намечается и судя по всему из-за погоды, так как периодически идет дождь. Но возле самой палатки собралось до 20 человек, в большей степени пенсионного возраста. Между собой они обсуждают политические темы, Зеленского, тарифы. При этом мегафонов или колонок к выступлению судя по всему никто не готовит.

Под Офисом президента тоже малочисленная акция, здесь до 10 активистов требуют не выдавать на обмен тех, кто подозревается в теракте, произошедшем в Харькове в 2015 году возле Дворца Спорта, в результате чего погиб 15-летний Даниил.

Охрану порядка обеспечивают правоохранители - они дежурят вдоль входа в ОП, а на митинг активистов собралось не больше 30 человек.

Стоит отметить, что с другой стороны стеллы, где установлена палатка против "капитуляции" расположились местные подростки, которые слушают в колонках, музыку российских рэперов.

Фото: Страна.ua

Как писала "Страна", во вторник вечером (1 октября) после брифинга Зеленского по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и информации о "формуле Штайнмайера" на Майдане и возле Офиса президента прошли акции протеста. Кроме того, протестовали 2 октября, а 6 октября, в воскресенье, собирается Вече.