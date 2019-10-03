Магнитные полюса Земли менялись в прошлом гораздо чаще, чем считалось ранее. К такому выводу пришли геологи из России и Франции.

Около миллиарда лет назад инверсия магнитного поля происходила около 80 раз всего за несколько миллионов лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Фото: NASA

Исследователи изучили намагниченные частицы магнетита и гематита в образцах породы возрастом 500 миллионов лет, взятых у реки Хорбусуонка в северо-восточной Сибири. Направление частиц совпадает с ориентацией магнитного поля планеты в момент формирования минерала.

В предыдущих исследованиях было показано, что в друмский ярус (кембрийский период) каждый миллион лет происходило до полдюжины инверсий. Однако новый анализ 437 образцов увеличил это число до 26.

В результате за три миллиона лет произошло максимум 78 смен магнитных полюсов Земли. Даже при консервативных оценках число сдвигов все равно остается довольно высоко - 15. Однако в позднем кембрии частота резко упала до 1,5 инверсии. Это может объясняться изменениями в потоке тепла между ядром и мантией.

Известно, что в эдиакарском периоде (550 миллионов лет назад) магнитное поле изменяло ориентацию 24 раза каждый миллион лет. Такие быстрые сдвиги могли стать причиной экологической катастрофы, называемой котлинским кризисом, когда с лица Земли исчезло целое царство живых организмов - вендобионты.

Считается, что будущая инверсия магнитного поля приведет к увеличению потока космической радиации, что представляет угрозу для техники и всех живых существ.

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