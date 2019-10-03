Владимир Зеленский вечером 3 октября записал обращение к украинцам. Точнее к той их части, которая поддерживает акции протеста, развернувшиеся после подписания "формулы Штайнмайера".

Зеленский еще раз объяснил, что это за формула (в его понимании), почему в ней нет "зрады" и намекнул, кто на самом деле направляет волнения. Намекнув на уголовные дела, которые ждут зачинщиков.

Интересно, что впервые за последние годы зачинщиком беспорядков назвали не Кремль, а политиков сугубо антироссийского толка.

"Страна" выделяет главные тезисы выступления Зеленского.

1. Выборы - с участием украинских СМИ и партий

Президент обрисовал, с какими предложениями он поедет встречаться с коллегами по Нормандскому формату - Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

"Проведение выборов должно быть не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, с доступом украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами", - заявил Зеленский.

Отнесем "дула пулеметов" к фигуре речи. Что же до украинского законодательства - то здесь идея Зе не совсем понятна.

По идее под выборы в "ЛДНР" нужно действительно создавать отдельный закон, где будет описана вся механика конкретно для этого случая. Потому что регион, мягко говоря, особый.

И в нем вряд ли смогут свободно вести агитацию украинские политические партии. Даже если брать только парламентские - то сложно себе представить, как в Донецк и Луганск поедут представители Порошенко, Тимошенко или Вакарчука.

Не говоря уже о Ляшко, Билецком, Тягнибоке и других. И о том, что сепаратисты не позволят вести пропаганду майданных партий на своей территории.

С доступом украинских СМИ вопрос тоже не совсем понятный. Их вещание на "ЛДНР" технически обеспечить при желании несложно. А вот поедут ли на выборы съемочные группы телеканалов и спецкоры центральных СМИ? Кто обеспечит их безопасность? Ведь в "формуле Штайнмайера" нет ни слова о вводе украинской полиции на неподконтрольные территории.

Что же до переселенцев, которые должны проголосовать на этих выборах - то это еще одна тема, которую можно повернуть по-разному. Украина наверняка будет настаивать на удаленном голосовании для переселенцев - их на подконтрольной территории почти полтора миллионов. Серьезный электоральный задел.

На это сепаратисты могут предложить наделить правом удаленного голосования и тех жителей Донбасса, которые уехали в Россию. Это, по официальным российским данным, более миллиона человек. А Украина, напомним, уже дважды запрещала им голосовать.

Также уехавшим сепаратисты могут предложить вернуться и проголосовать лишь на месте. Видимо, под этот вариант в "ЛДНР" сейчас проводят перепись населения. Но на такой вариант может не пойти Украина.

Но в целом из цитаты Зе становится понятно, вокруг чего он поедет торговаться с Путиным в рамках Нормандского формата.

2. "Должны быть украинские пограничники"

Зе повторил свой тезис о том, что граница должна быть под контролем Украины.

"Мы все понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники", - заявил он.

Из слов президента не совсем понятно, когда она должна быть передана Украине - до выборов или после. И такая двусмысленность объяснима. Граница до выборов - это требование "партии войны", котору Зе не хочет раздражать.

Одновременно по Минским соглашениям граница передается Украине лишь после внесения особого статуса Донбасса в конституцию. То есть уже задолго после выборов.

А в подписанной Украиной "формуле Штайнмайера" о границе вообще ничего не говорится. И нужно понимать, что если Зе приедет с требованием передать кордон до выборов - переговоры с Путиным закончатся ничем.

В этом свете заявления о границе призваны или оттянуть неизбежный конфликт с "партией войны" - или подготовить ситуацию к сливу саммита Нормандской четверки.

3. Закон об особом статусе будут писать "всем миром"

Зеленский снова заявил, что истекающий 31 декабря закон об особом статусе продлевать не будут, а напишут новый.

"Мы напишем его вместе – в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом. Не переходя ни одной "красной линии"", - заявил президент.

Это также рождает ряд вопросов.

Все последние годы продления этого закона - пусть и не действующего до выборов в "ЛДНР" - требовал весь мир. Отказ от продления был равносилен отказу от Минских соглашений (этот закон прямо в них вписан).

Видимо, на встрече с лидерами Европы и России Зеленский будет пытаться предложить новую редакцию закона - и отсутствие санкций за непродление старого.

Но учитывая, что старый закон вполне устраивает РФ и в целом устраивал ЕС, то нет оснований думать, что Москва согласится на "особый статус по Зеленскому", который скорее всего будет не таким уж и особым.

Так, нардеп Богдан Яременко из "Слуги народа" вчера заявил, что в новом законе не будет ни амнистии, ни "народной милиции". Которые прямо прописаны в Минских соглашениях.

В этом смысле разговоры о том, что закон будет писать "все украинское общество" говорит о том, что Зе пытается заранее разделить с кем-то политическую ответственность за провал урегулирования.

Ведь если в новом законе будут отсутствовать ключевые пункты Минских соглашений - право на свои суды и прокуратуру, на народную милицию и особый отношения с Россией, то ни Россия, ни Донецк с Луганском такой вариант не примут и политический процесс в очередной раз сорвется так и не дойдя до выборов.

4. Формула Штайнмайера не нужна Украине

Это еще один вывод из слов президента. Он в очередной раз дал понять, что если бы не требование Путина, то "формулу" Украина бы не подписала.

"Сегодня существует единственная площадка, где эти вопросы (вопросы мира - Ред.) могут обсуждаться на самом высоком уровне. Это – встреча в Нормандском формате. Могла ли она состояться в ближайшее время? Нет. Почему? Потому что на пути к этому была одна преграда – самая большая страшилка последних недель – "формула Штайнмайера"", - сказал Зеленский.

По его словам, согласование "формулы Штайнмайера" было непременным условием проведения этой встречи. И, со слов Зеленского выходит, что он согласился на это только ради того, чтоб увидется с Путиным.

То есть ключевой документ по урегулированию, с которым согласны все стороны, президенту нужен лишь как способ для решения сиюминутных пиар-задач. И он об этом практически открыто говорит.

Это значит, что реально выполнять формулу (то есть проводить выборы и давать региону особый статус на приемлемых для всех сторон условиях) Киев, скорее всего и не собирается. И сделает это снова лишь под нажимом каких-то новых внешних обстоятельств.

5. Намекнул на дела против Порошенко

В конце своей речи Зеленский обратился к тем, кто выходит на протестные акции по поводу "формулы Штайнмайера". Судя по всему это и была основная "целевая аудитория" спича Зеленского.

Он заявил, что за этими протестами стоят отдельные украинские политики, которые хотят таким образом избежать уголовных дел. Намекая явно на Петра Порошенко.

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест, я слышу вас, и поверьте – я никогда не сдам Украину!

В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц.

Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет".

Последней фразой президент как бы дает понять Порошенко, чтоб тот не раскачивать лодку. Иначе будет уголовное дело.