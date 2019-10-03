Специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, работавший над фильмом "Аватар" и другими блокбастерами, убил своих родителей. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

48-летний мужчина зарезал ножом 69-летнего отца Владимира и 68-летнюю мать Татьяну в их доме в Лондоне. Через три дня он позвонил в полицию и заявил, что готов признать себя виновным в убийстве.

Сергей Кудрявцев. Фото: dailymail.co.uk

В суде специалист по спецэффектам, имеющий российское и новозеландское гражданства, признался, что решился на убийство из-за разногласий с родственниками по поводу ухода за собакой породы мастиф.

Кудрявцев сказал, что подумывал о преступлении несколько месяцев.

"Я не могу сказать, что я действительно планировал это. Если бы вы спросили меня за день до случившегося, пойду ли я на это, я бы точно сказал, что нет. В то же время, когда я это сделал, я полностью осознавал, что произошло", - сообщил он полицейским.

Кудрявцев создавал спецэффекты для таких известных картин, как "Властелин колец", "Обитель зла", "Люди Икс: Последняя битва" и "Я, робот".

Ранее "Страна" писала о мужчине, который зарезал приятеля приемного сына под Киевом.

Мы также сообщали, что на вокзале в Германии мужчина с ножом напал на двоих человек и зарезал их.