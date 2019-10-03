Работавший над "Аватаром" мастер спецэффектов зарезал своих родителей из-за любимой собаки
Специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, работавший над фильмом "Аватар" и другими блокбастерами, убил своих родителей. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
48-летний мужчина зарезал ножом 69-летнего отца Владимира и 68-летнюю мать Татьяну в их доме в Лондоне. Через три дня он позвонил в полицию и заявил, что готов признать себя виновным в убийстве.
Сергей Кудрявцев. Фото: dailymail.co.uk
В суде специалист по спецэффектам, имеющий российское и новозеландское гражданства, признался, что решился на убийство из-за разногласий с родственниками по поводу ухода за собакой породы мастиф.
Кудрявцев сказал, что подумывал о преступлении несколько месяцев.
"Я не могу сказать, что я действительно планировал это. Если бы вы спросили меня за день до случившегося, пойду ли я на это, я бы точно сказал, что нет. В то же время, когда я это сделал, я полностью осознавал, что произошло", - сообщил он полицейским.
Кудрявцев создавал спецэффекты для таких известных картин, как "Властелин колец", "Обитель зла", "Люди Икс: Последняя битва" и "Я, робот".
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