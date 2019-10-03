В посольстве США в Украине заявляют, что условием проведения местных выборов на востоке Украины является выведение оттуда подконтрольных РФ сил и незаконных вооруженных формирований, а такде передача контроля Украине над границей с Россией.

"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют выведения возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды. Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", - говорится в сообщении посольства в соцсети Твиттер в четверг.

Фото: twitter.com

Отметим, что ни вывода войск, ни передачи контроля над российско-украинской границей нет в формуле Штайнмайера. Это были условия, которые традиционно выдвигались Петром Порошенко, и которые ранее стопорили мирный процесс, так как на них не соглашалась Россия, заявляя, что таких условий нет в Минских соглашениях.

Ранее "Страна" писала о том, что в "ДНР" заявили, что разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе займет 30 дней.

Также мы сообщали, кто такой Штайнмайер, который написал формулу мира для Донбасса.