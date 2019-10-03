В Верховной Раде определили условия приватизации государственных киностудий
Верховная Рада приняла закон о функционировании кинокомиссий при органах местного самоуправления, прописала условия приватизации государственных киностудий, а также открыла путь для приватизации ЗАО "Одесская киностудия". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Законопроект (№0896) во втором чтении и в целом поддержали 253 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.
Законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи со вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографа в Украине" Верховная Рада определила, что сельские, поселковые и городские советы смогут создавать кинокомиссии. Цель создания кинокомиссии - предоставление консультативной, организационной и прочей помощи субъектам кинематографии, популяризации Украины и ее регионов как привлекательных локаций для киносъемок, привлечение инвесторов для финансирования, проката и показа фильмов, использование потенциала украинской сервисной индустрии в сфере кинематографии.
Среди функций кинокомиссии - предоставление помощи в организации переговоров с собственниками имущества для проведения съемок с использованием их имущества, формирования баз данных и обнародование информации о местных локациях, о местной кинопроизводственной инфраструктуре и специалистах в сфере кинематографа.
Органы местного самоуправления смогут создавать фонды финансовой поддержки кинематографии.
Согласно принятому закону, органы местной власти в рамках установленных соответствующими местными бюджетами, могут предусматривать порядок частичного покрытия расходов на производство фильмов, которое осуществляется при участии или по заказу государственных киностудий, расположенных в пределах территории соответствующей территориальной громады.
Рада прописала обязательные условия приватизации государственных киностудий, а также акций, принадлежащих государству, любой другой киностудии.
Среди условий - покупатель должен сохранить основную деятельность киностудии, право собственности или право пользования земельными участками, сохранить их целевое назначение в течение 20 лет после приватизации.
Кроме того, у потенциальных покупателей должна быть программа мероприятий по сохранению техническому переоснащению, модернизации принадлежащей киностудии недвижимости.
В заключительных положениях народные депутаты закрепили отмену закона о запрете приватизации ЗАО "Одесская киностудия". Закон вступит на следующий день после публикации.
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