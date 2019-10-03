Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который должны принять после завершения действия нынешнего закона в конце 2019 года, будет учитывать "красные линии" и общественное мнение в Украине.

"Будет ли там (на встрече в "нормандском формате" – ИФ) подписываться новый закон об особом статусе? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не перейдя ни одной "красной линии", - сказал он в видеообращении, показанном в эфире украинских телеканалов в четверг вечером.

Зеленский заявил, что не будет "никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов". "Никаких "договорняков" и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира", - подчеркнул он.

Видео: Facebook/Офіс Президента України

Напомним, недавно украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы в Минске. Под документом, ранее согласованным советниками глав "нормандской четверки", поставил подпись представитель официального Киева Леонид Кучма.

После этого во вторник вечером (1 октября) после брифинга Зеленского по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и информации о "формуле Штайнмайера" на Майдане и возле Офиса президента прошли акции протеста.