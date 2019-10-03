Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу и назвал условия, необходимые для проведения местных выборов на всей территории Донбасса. Видеообращение опубликовано на Facebook-странице Офиса главы государства.

В начале обращения Зеленский подчеркнул, что, как и все украинцы, считает Донбасс Украиной и хочет, чтобы там воцарился мир.

"Моя позиция является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев. Мы все понимаем, что Донбасс – это Украина, и там должен установиться мир. Произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой", - сказал президент.

Он выразил убеждение, что местные выборы на всем Донбассе должны произойти "не под дулами пулеметов", а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами.

"Все это мы будем обсуждать на встрече в "нормандском формате", - анонсировал Зеленский.

По его словам, согласование "формулы Штайнмайера" было непременным условием проведения этой встречи. И, со слов Зеленского выходит, что он согласился на это только ради того, чтоб увидется с Путиным.

"Могла ли она произойти в ближайшее время? Нет. Почему? Потому что на пути к этому было одно препятствие: самая большая страшилка последних недель – "формула Штайнмайера", - сообщил он.

Видео: Facebook/ president.gov.ua

"Эта формула говорит лишь об одном: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса - а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, по законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске", - пояснил зрителям глава государства.

После этого, по его словам, было отправлено письмо спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику, в котором подтверждалось согласование позиций по тексту пресловутой формулы.

"Что далее? Завтра выборы на Донбассе? Нет. Далее пройдет встреча в "нормандском формате" вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом РФ, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе", - поделился планами Зеленский.

Отметим, что условия проведения выборов, которые озвучил Зеленский, кардинально расходятся с текстом "формулы Штайнмайера", так как в ней ничего не говорится, ни про вывод войск, ни про передачу контроля над границей.

Ранее такие же условия, как и сейчас Зеленский, выдвигал Петр Порошенко. Но Россия на них не соглашалась, заявляя, что они противоречат Минским соглашениям, по которым сначала должны пройти выборы, потом внесены изменения в Конституцию об особом статусе и только после этого передана под контроль граница Украины и России.

Но Зеленский неоднократно подчеркивал, что он против внесения особого статуса в Конституцию Украины.

Ранее "Страна" публиковала полный текст "формулы Штайнмайера" и объясняла ее суть.

Мы также писали, что Зеленский пообещал протестующим против "формулы Штайнмайера" не сдавать Украину.