Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что относится с уважением к конституционному праву граждан на протест, однако призывает не поддаваться на провокации и манипуляции.

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте: я никогда не сдам Украину. В то же время, я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность ограбления, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина", - сказал Зеленский в своем видеообращении в четверг вечером.

Видео: Facebook/Офіс Президента України

Как писала "Страна", во вторник вечером (1 октября) после брифинга Зеленского по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и информации о "формуле Штайнмайера" на Майдане и возле Офиса президента прошли акции протеста. Кроме того, протестовали 2 октября, а 6 октября, в воскресенье, собирается Вече.