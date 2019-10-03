Экс-спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер стремился с самого начала изменить впечатление президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным издания, Волкер был одним среди тех, кто выступал за разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Государственного департамента по организации государственного визита для президента Украины в США.

Также уточняется, что сегодня Волкер выступит в Палате представителей на совместном заседании комитетов по вопросам разведки, иностранных дел и надзора, которые ведут проверку, в рамках расследования импичмента Трампа.

Напомним, разговор Трампа и Зеленского от 25 июля вызвал скандал в США. Демократы обвинили президента в том, что он давил на Зе и требовал расследовать дело Байдена - в противном случае угрожая перекрыть военную помощь. Демократы даже инициировали импичмент Трама после появления этих слухов.

После этого Белый дом опубликовал стенограмму беседы двух президентов. Там действительно обсуждалась тема Байдена - но только в виде просьбы Трампа и без шантажа. Сам же Зеленский заявил, что никто на него не давил.

Также мы сообщали, о заявлении Трампа, что его разговор с Зеленским произошел из-за того, что он "не хотел выделять деньги коррумпированной стране".