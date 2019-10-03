Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к народным депутатам с просьбой не есть, не курить и не "удовлетворять любые физиологические потребности" в сессионном зале парламента. Онлайн-трансляцию заседания, на котором прозвучали эти слова, вел официальный канал "Рада".

По словам Разумкова, поучить парламентариев хорошим манерам его попросили некие депутаты.

"Ко мне обратились народные депутаты со следующей просьбой. Первое: зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения. Также Iqos... Я не видел в зале табличек "Iqos friendly". Также я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности", - сказал спикер.

Увещевания председателя ВР народные депутаты встретили смехом и криками.

Напомним, вчера нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский прямо в зале заседания парламента устроил себе обед. А член "Оппоплатформы" Илья Кива совершал в области причинного места движения. Сам он утверждает, что это был монтаж.