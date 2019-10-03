Верховная Рада одобрила увеличение штрафов за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки пассажиров общественного транспорта.

Соответствующий законопроект №0893 о внесении изменений в ст.133-1 Кодекса об административных правонарушениях во втором чтении и в целом поддержали 303 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Закон предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан для водителей и субъектов предпринимательской деятельности за отказ от льготной перевозки пассажиров.

Сейчас штраф за такое нарушение составляет 8 необлагаемых минимумов. Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада сократила штрафы за нарушение работодателями Трудового кодекса.

Также мы сообщали что штрафы для "евробляхеров" отложили до 2020 года.