Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не давал указание закрыть уголовное производство против компании Burisma, одним из руководителей которой был Хантер Байден - сын бывшего американского вице-президента и потенциального кандидата на пост главы США Джо Байдена.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам программы Схемы: коррупция в деталях (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

"Позиция первая: он (Шокин – Ред.) никогда такого не говорил. Позиция вторая, если даже он это бы и сказал - никогда, ни с кем, включая Шокина, ни с Байденом, ни с Трампом, ни со своими советниками я слово Burisma или "сын господина Байдена", я никогда не произносил. Поэтому это неправда", - сказал Порошенко.

Колишній президент України Петро Порошенко заперечив, що давав вказівку закрити кримінальну справу щодо компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США, а нині потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена pic.twitter.com/fpcnVHW6MG — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) 3 жовтня 2019 р.

Как сообщалось, Шокин заявил давлении, которое Байден оказывал на расследование. Расследование в отношении компании, к которой причастен сын Байдена прекратили из-за страха перед Вашингтоном, заявил экс-генпрокурор Украины.



Также стало известно, что НАБУ еще прошлым летом возобновило дело против компании Burisma, в которой работал сын Байдена.