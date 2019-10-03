9 человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси в Терновского района Кривого Рога (Днепропетровская область).

Авария произошла 3 октября. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на управление Национальной полиции в Кривом Роге.

ДТП с участием маршрутки (№254) и легкового автомобиля Daewoo произошло на улице Сурикова.

В результате ДТП 9 пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести, 4 из них госпитализированы в больницу. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре КрАЗ проехал на красный и протаранил маршрутку с пассажирами, пострадали 13 человек.

Также мы сообщали, что в Черкасской области маршрутка столкнулась с легковушкой. Пострадали 10 человек.