В четверг, 3 октября, курс украинской гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,595 грн/$1 с 24,915 грн/$ в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,57-24,62 грн/$1, тогда как Нацбанк на 4 октября установил официальный курс 24,877122 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к американской валюте на межбанковском валютном рынке 3 октября снизился до 24,9018 грн/$1 с 24,8349 грн/$1.

Кроме того, в Нацбанке понизили официальный курс гривни по отношении к доллару на 4 октября до 24,877122 грн/$1 по сравнению с 24,859769грн /$1 на 3 октября 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры рассказали, долго ли ещё будет падать курс гривни.

Также мы писали, что доллар упал ниже 25 гривен после вчерашнего взлета. Как проходили торги на межбанке, в обменках и банках.