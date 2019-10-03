Верховная Рада 238 голосами приняла решение отклонить проект № 0977 относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости. Онлайн-трансляцию заседания вел официальный канал "Рада".

Документ предусматривал добровольную химическую кастрацию и создание Единого реестра преступников, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей. В соответствии с проектом, доступ к реестру могли бы получить руководители детских садов, школ, внешкольных учебных заведений, детских медучреждений и других организаций, оказывающих услуги несовершеннолетним.

Напомним, 11 июля Верховная Рада предыдущего созыва приняла этот закон в целом.

Тогдашняя и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала законодательный акт, назвав его антигуманным.

А 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект.





