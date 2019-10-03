Верховная Рада отправила на доработку законопроект № 0976 о государственном признании и поддержке националистической скаутской организации Украины "Пласт". Трансляцию заседания вел официальный канал "Рада".

За доработку документа проголосовали 313 нардепов.

Законопроект признает "Пласт" единственной в Украине национальной скаутское организацией, действующей на всей территории страны. Она может создавать обособленные подразделения и воспитательные части, чтобы проводить свою деятельность согласно собственному уставу и предложенному закону.

Документ предписывает финансировать "Пласт" за счет государственного и местных бюджетов. При этом в ходе реализации проектов "Пласта", финансируемых государством, 20% полученных на них средств должны направляться на административные расходы организации в рамках таких проектов.

В законопроекте также говорится, что взносы за членство "Пласта" в международных скаутских, молодежных и общественных организациях, объединениях и союзах будут платить из госбюджета.

При утверждении местных бюджетов должны предусматриваться расходы на реализацию программ содействия развитию "Пласта".

Доступ детей и молодежи к участию в "Пласте" государство должно гарантировать, создавая пластовые воспитательные части в каждой территориальной общине, а также обеспечивая членов "Пласта" униформой.

Между тем в Главном научно-экспертном управлении заявили, что принятие документа может препятствовать другим молодежным и детским организациям иметь равные возможности в получении государственной поддержки, в том числе и финансовой. Таким образом нарушится принцип равенства всех общественных объединений перед законом.

Напомним, Верховная Рада предыдущего созыва приняла этот законопроект 30 мая.

4 сентября президент Украины ветировал документ, поскольку он нарушает Конституцию.