Верховная Рада дала три месяца комитету на работу с предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу (№0978), который глава государства ветировал. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое решение поддержали 270 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

"Мы сегодня по сути не рассматриваем Избирательный кодекс. Поскольку это очень комплексный документ, для того, чтобы мы могли качественно его прописать, учесть все предложения президента Украины, мы просим Верховную Раду продлить сроки повторного рассмотрения", - заявила с трибуны заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Алина Загоруйко (фракция "Слуга народа").

Она отметила, что комитет просит отвести на работу с документом 90 дней.

Напомним, 17 сентября президент Украины вернул в парламент со своими предложениями Избирательный кодекс Украины, который приняла Верховная Рада 8-го созыва накануне завершения своей каденции.

Кодекс (проект №3112-1) включает в себя законодательство о выборах президента Украины, народных депутатов, а также о местных выборах. Наиболее резонансная его часть – о выборах в Верховную Раду по пропорциональной системе с открытыми списками.

Также мы сообщали, что Зеленский вернул в Раду закон о временных комиссиях парламента, который открывает дорогу к импичменту президента.