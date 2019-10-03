Юлия Панкратова, чей номер набирал по телефону нардеп Илья Кива в нашумевшем ролике, предположила, о чем политик хотел с ней поговорить. Об этом она рассказала в комментарии "Стране".

Мы выяснили, что девушка, записанная у депутата в телефонной книге как "Юля конкурс красоты", занимается организацией конкурсов красоты, хотя сама в них не участвует. Она отрицает близкие отношения с политиком.

По ее словам, когда позвонил Кива, она не взяла трубку.

"Илья, возможно, решил мне позвонить и рассказать о какой-то нашумевшей новости. Может, о формуле Штайнмайера или о политической ситуации в стране... Ведь на данный момент есть проблемы, которые нужно решать, а не обсуждать, кто кому позвонил. Ведь это личное дело каждого. И да, мой номер телефона был в соцсетях в общественном доступе", - сказала Панкратова.

Кто такая Юлия Панкратова, которой Илья Кива звонил на скандальном видео, читайте и смотрите здесь.

Юлия Панкратова. Фото: Facebook

В результате шумихи вокруг видеозаписи из сессионного зала Рады с Кивой Юлия закрыла все свои страницы в социальных сетях.

Илья Кива тоже дал эксклюзивный комментарий "Стране", в котором заявил, что в скандальном ролике использован монтаж.

Ранее мы публиковали видео, на котором нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский прямо в зале заседания парламента устроил себе обед.