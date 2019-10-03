Глава Кабинета министров Алексей Гончарук и глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подписали меморандум о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Об этом сообщает "Интрфакс-Украина".

Согласно меморандуму, НБУ и в дальнейшем будет проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции к цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п.п. Со своей стороны правительство обязалось поддерживать снижение инфляции до уровня 5% путем проведения взвешенной экономической политики.

"Мы в меморандуме закрепили шаги, которые будем координировать как со стороны НБУ, так и со стороны Кабмина", - сказал в ходе подписания документа Смолий.



Напомним, накануне президент Владимир Зеленский провел совещание с экономическим блоком правительства и представителями НБУ, целью которого было преодоление сложившихся между ними противоречий относительно курса гривни. Глава Минфина Маркарова публично называла украинскую валюту переоцененной и настаивала на удорожании доллара, поскольку низкий валютный курс не позволял правительству выполнить план по наполнению госбюджета. Нацбанк не прислушивался к аргументам Кабмина, тогда Минфин сам нашел управу на НБУ - сократил объемы размещений гособлигаций, под которые доллар активно заходил в страну, и валютный курс перестал стремительно падать.

Также "Страна" писала о том, что в четверг доллар дешевеет после вчерашнего взлета.