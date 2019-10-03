Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, уволенный по собственному желанию 30 сентября, считает, что отмена национализации "Приватбанка" может привести к отказу МВФ предоставлять средства Украине. Об этом он сообщил в интервью ВВС-Украина.

"О чем была национализация "Приватбанка"? О том, что государство Украина может ограничивать влияние очень влиятельных олигархов. Много было историй о том, как олигархи становились олигархами. Это и непрозрачная приватизация, сидение на потоках, коррупция и так далее. И национализировать крупнейший банк, из которого, согласно анализу Нацбанка, вывели 5,5 млрд долларов (это подтверждено было независимыми аудиторами), которыми владели олигархи, - это был огромный риск", - рассказал Данилюк.

По его словам, это было сложно реализовать технически, однако национализация стала прецедентом, который показал мировым инвесторам, что Украина борется с олигархами.

"Если сейчас ситуация меняется, если теперь идут на уступки тем, кто вывел из Украины деньги, а государство, национализировав банк, вложило 5,5 млрд долларов средств налогоплательщиков - любая компенсация будет иметь несколько последствий", - сказал Александр Данилюк.

Он отметил, что, во-первых, речь о расходах, которые обойдутся государству в 2 млрд долларов. Между тем, эти средства можно было использовать для других целей. А инвесторы поймут, что Украина уже не в состоянии заниматься деолигархизацией.

"МВФ скажет: "Увидимся в следующий раз, когда вы покажете, что вы снова серьезные". И это будет такой эффект снежного кома. Нет МВФ - не будет инвестиций, а не будет дальше приватизации, всего того, что дает толчок для экономики. Тогда о которых 40% в течение следующих пяти лет мы можем говорить?" - считает Данилюк.

При этом доводы украинской стороны о том, что решения по компенсации Коломойскому в деле "Приватбанка" принимаются в судах, не будут восприняты международными партнерами.

Также Данилюк открыто заявляет, что последние события - обыски в "Приватбанке", поджоги дома и машин семьи Гонтаревой, а также продвижения в судах, стали для него толчком к отставке.

Напомним, мы писали, что экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал о конфликте с Богданом и о влиянии Коломойского на Зеленского.