Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, который сегодня предложил запретить физическим лицам-предпринимателям предоставлять услуги, пояснил, что он имел в виду. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он категорически против того, чтобы запрещать физлицам предпринимателям предоставлять услуги через ФЛП.

"Речь идет о том, как увеличить лимит для третьей группы плательщиков. Это дельная идея. Однако существует проблема - сейчас третья группа ФЛП используется крупным бизнесом для ухода от уплаты НДФЛ и ЕСВ. Поэтому, уместно рассматривать вариант повышения лимита с одновременным рассмотрением предохранителей, которые не позволят крупному бизнесу в дальнейшем избегать уплаты налогов", - написал Гетманцев.

Однако, по его словам, пока нет ответа на вопрос, какие именно это будут предохранители. Поэтому он призывает бизнес и общественность вместе обсудить эту проблем.

"И еще раз подчеркиваю – изменения в системе налогообложения не могут быть за счет запрета работы Фопов, которые предоставляют услуги на едином налоге", - подытожил он.

Скриншот: Facebook/Danil Getmantsev

Как сообщилось, в четверг Гетманцев предложил запретить физическим лицам-предпринимателям (ФОП) предоставлять услуги, чтобы минимизировать налоги при выплате заработных плат. По мнению Гетманцева, ФОПам можно оставить только торговлю и производство.

Ранее "Страна" подробно описала, почему ФОП и большой бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти.

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