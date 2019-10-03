Парламент так и не поставил последую точку в вопросе уголовной ответственности за незаконное обогащение. Соответствующий законопроект №1310 3 октября должны были рассмотреть на заседании Верховной Рады во втором чтении и в целом. Но неожиданно его сняли с повестки дня.

Как рассказала журналистам в кулуарах Рады представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук, проект отложен на несколько недель. Она пояснила, что нардепы из фракции "Слуга народа" разошлись во мнении по отдельным пунктам законопроекта, "которые могут иметь различное толкование". Какие именно это пункты, Верещук не уточнила. И, якобы, чтобы потом отдельно не голосовать еще и поправки, решили пока отложить окончательное принятие закона.

Инцидент с законопроектом прокомментировал на Facebook глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" и член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Виталий Шабунин. По его словам, за 12 лет работы с ВР он с таким явлением сталкивается впервые.

"Я не шучу. Спикер просто пропустил этот вопрос повестки дня, перейдя к следующему законопроекту. Без всякого объяснения. Без голосования... А так можно было? Только коррупционеры могут быть против наказания за незаконное обогащение. Чего бояться честному депутату?" - написал Шабунин.

Скриншот: Facebook/ vitaliy.shabunin

Напомним: законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение, правда под другим номером 10461, появился в парламенте еще 17 июля. Президент Владимир Зеленский подал его в надежде на то, что прежний состав Рады соберется на внеочередное заседание Рады и оперативно проголосует. Но этого так и не случилось.

В конце августа проект отозвали. А новому составу парламента предложили отредактированную версию под номером 1310.

Ее народные депутаты и приняли в первом чтении 11 сентября, проголосовав также за ускоренную процедуру подготовки ко второму чтению.

Законопроект после первого чтения прописывал уголовный срок (от 5 до 10 лет) за незаконное обогащение на сумму более 14,4 млн гривен (15 тысяч необлагаемых налогом минимумов). Причем отслеживать незаконные активы предлагалось задним числом (за три года перед вступлением закона в силу), что раскритиковали юристы - ведь законы не должны иметь обратной силы.

Также в варианте после первого чтения есть пункт о некой "горячей линии ГБР", куда бдительные граждане могут жаловаться на коррупционеров. Во время расследования таких дел ГБР сможет накладывать арест не только на имущество самих коррупционеров, но также и на собственность членов их семей, связанных лиц и др. Причем, арестовывать имущество и передавать его АРМА смогут даже без уведомления владельцев.

Больше всего депутатов задела сумма, после которой за незаконное обогащение грозит уголовка. Именно по поводу нее велись наиболее ожесточенные споры на первом чтении. "Голос" даже подал в парламент альтернативный проект, где предлагается снизить "пороговую сумму" до 3 млн гривен.

Определенного компромисса удалось достичь ко второму чтению. В последней редакции фигурирует уже сумма в 6,5 млн гривен.

Но зато опять изменились сроки, за которые будут считать незаконное имущество. В проекте после первого чтения указано, что это четыре года. Ко второму чтению коррупционерам срезали год, то есть теперь в проекте указано три года. И это как раз тот срок, который предлагалось брать в расчет в самой первой версии проекта от Зеленского — №10461.

Важная поправка, которая появилась ко второму чтению — по определению законных доходов. В варианте после первого чтения было указано, что таковыми можно считать зарплату, рояли, гонорары. В версии ко второму чтению в перечень добавили еще и деньги на банковских счетах.

Остались также лазейки, на которые уже указывали юристы.

"Там есть важное уточнение: активы должны все еще находиться в собственности фигуранта. Таким образом, поскольку законопроект был принят только в первом чтении, у потенциальных нарушителей есть время переписать активы, которые могут быть признаны незаконными, на родственников или знакомых", - пояснял "Стране" управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой" Юрий Радзиевский. А так как финальные сроки принятия законопроекта в целом отодвигаются, времени на то, чтобы "подчистить концы", у чиновников стало еще больше.

Ранее "Страна" писала, что сегодня Рада решила также не рассматривать представление Зеленского о новом составе ЦИК.

Зато нардепы ввели новые правила аренды госимущества и изменили меры по защите прав собственности.