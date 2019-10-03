В Днепре нетрезвая женщина выпала из окна квартиры на втором этаже. Пикантности ситуации придало то, что она была абсолютно голая. Инцидент произошел в четверг, 3 октября, на улице Гули Королевой. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, женщина якобы хотела спасти кота, который забрался на подоконник, но не удержалась и упала вниз вместе с хвостатым. Очевидцем происшествия оказался мужчина, который шел на работу. Он и вызвал на место бригаду скорой помощи и наряд полиции.

Медики диагностировали у пострадавшей перелом ноги - ее забрали в 6-ю городскую больницу для оказания помощи и дополнительного обследования. С котом, судя по всему, все в порядке, поскольку он сразу же после падения сбежал.

Ранее "Страна" писала о том, что в Херсоне нетрезвый мужчина выпал с 7 этажа и остался жив.

Также мы сообщали, что в Днепре по торговому центру разгуливал нетрезвый мужчина с ружьем и приставал к посетителям.