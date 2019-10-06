Какой сегодня праздник

Сегодня, 6 октября, в Украине празднуют День учителя, пользователи Инстаграм отмечают девятый день рождения фотосервиса. В мире отмечают день защиты природных мест обитания животных, у православных - день зачатия Иоанна Предтечи, крестившего Христа, в народе - Ираида Александрийская. Свои именины празднуют Андрей, Иван и Николай.

Праздник в Украине

В первое воскресенье октября в нашей стране отмечают День учителя. О традициях праздника, его истории и подарках "Страна" писала раньше. Вчера в мире отмечали международный День учителя.

Народные и церковные праздники

На церковном календаре - день зачатия пророка Иоанна Предтечи, крестившего Христа.

В народе - день памяти мученицы Ираиды Александрийской. В этот день предки запрещали себе думать о неудачах. Считалось, что сколько насчитаешь неприятностей, столько и случится. На Ираиду редко бывает теплый день. Погоду на зиму определяли так: если хорьки и куницы поменяли летний мех на зимний, то зима придет рано.

Международные праздники

В мире отмечают день охраны мест обитания. Праздник учредили в 1979 году, чтобы обратить внимание жителей земли на проблему сохранения среды обитания видов животных и напомнить о вмешательстве человека в природу.

Сегодня соцсеть Instagram отмечает день рождения - ей исполняется 9 лет.

События и даты

В 1790 изобретатель-любитель из Женевы Якоб Швепп изобрел минеральную воду, искусственно насыщенную углекислым газом. Со временем шипучий напиток получил название "Швепс".

В 1908 году Крит объявил свою независимость от Турции и присоединился к Греции.

В 1914 году родился знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал.

В 1975 году футболисты киевского "Динамо" завоевали Суперкубок Европы.

Именины

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида и Раиса.