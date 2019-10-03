Народных депутатов Украины поймали на интересной переписке в парламенте во время голосования за закон про Киев, сообщает Апостроф.

Как сообщается, во время голосования народный депутат Дмитрий Гурин вел переписку со Станиславом Гречишиным об Александре Ткаченко - авторе законопроекта. Все они из фракции "Слуга народа". Корреспондент издания запечатлел на фото данную переписку.

Они обсуждали проект закона про Киев. Гурин в сообщениях назвал его "40 страниц сатанизма" и "сплошной лол", а также акцентировал на ошибке спикера, который вызвал выступать к трибуне Ткаченко, а не Гурина, к чему первый оказался не готов.

Фото: apostrophe.ua

Напомним, сегодня Рада поддержала законопроект "О Киеве - столице Украины" №2143-3, авторами котрого были потенциальный претендент на должность мэра столицы Александр Ткаченко, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его заместитель Александр Корниенко, члены этой фракции Дмитрий Гурин, Анна Бондарь, Богдан Яременко, Михаил Радуцкий, Александр Дубинский и еще целая группа нардепов. Кроме него, еще были законопроекты от "Голоса" и "ЕС".

Ранее "Страна" подробно расписывала об этом законопроекте. Согласно тексту этого проекта, в Киеве появится 10 райсоветов по 20 депутатов со своими администрациями, количество депутатов Киевсовета сократится со 120 до 80 депутатов (это кандидаты-"списочники" тех партий, списки которых поддержали не менее 5% избирателей).