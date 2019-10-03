В вагоне киевской подземки молодой мужчина нарушил правила пользования транспортом, закурив сигарету. Видеозапись инцидента разместило на Facebook сообщество "Киев Оперативный".

Из ролика заметно, что пассажир в неадекватном состоянии - скорее всего, под воздействием алкоголя. Он закуривает сигарету, вольготно располагается на сидении, закинув ногу на колено, а потом громко общается с парнями, сидящими напротив.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

Примечательна реакция других пассажиров на поведение курильщика. Никто из них даже не подумал хотя бы связаться с машинистом. Один молодой человек ушел от греха подальше в другой конец вагона, а остальные делали вид, будто ничего из ряда вон выходящего не происходит. Судя по записи и обрывкам разговоров, только одна женщина отважилась образумить хулигана.

В комментариях под видео люди возмущаются как поведением наглеца, так и равнодушием окружающих.

"Или боятся, или надеются на других... Да и о чем говорить, если, видя драку или какой-то беспредел, многие не то что мимо пройдут, 102 побоятся набрать. Так и живем..." - констатировала пользователь соцсети Anna Pavlova.

Двумя днями ранее в столичном метро все-таки нашелся смелый пассажир, который обезвредил вооруженного ножом нетрезвого мужчину.

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