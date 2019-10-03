Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, заявление об увольнении которого президент Владимир Зеленский подписал 30 сентября, полагает, что глава Офиса президента Андрей Богдан должен подать в отставку. Об этом он заявил в интервью ВВС-Украина.

По словам Александра Данилюка, последние события, связанные с обысками в "Приватбанке", поджогом дома и машины семьи экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой стали для него последней каплей при решении подать в отставку. Экс-секретарь СНБО напомнил, что во время предвыборной кампании он обещал ограничить влияние олигарха Коломойского на события в Украине.

Также важным моментом было и то, что нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан ранее представлял интересы Игоря Коломойского. По мнению Данилюка, это свидетельствует о конфликте интересов, который при этом никак не зависит от того, является ли Богдан человеком Коломойского на данный момент.

"Когда конкретные люди, которые во время национализации представляли интересы олигарха (Игоря Коломойского - Ред.), пытались формировать позицию президента (тогда еще кандидата) относительно этого процесса... В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты избегаешь. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку", - сказал Александр Данилюк.

По словам экс-секретаря СНБО, у него с Богданом напряженные отношения, что, впрочем, связано не только с ситуацией вокруг "Приватбанка". По мнению, Данилюка, у них с главой ОП разный подход к вещам и бэкграунд. При этом экс-секретарь считает, что Богдан привык к тому, что все вопросы можно "порешать, набрав по телефону кого надо". Это Александр Данилюк считает устаревшим подходом, который тянет Украину назад.

"Богдан делает реформы? Трудно комментировать глупости. Председатель Офиса говорит, что он куда-то быстро бежит. Интересно, куда он очень быстро бежит. Например, все мои инициативы блокировались непосредственно Офисом президента. В том числе и по Службы финансовых расследований - полностью готовый законопроект, реформа СБУ, реформа структуры СНБО", - рассказал Александр Данилюк.

Также он рассказал, что, по его мнению, Андрей Богдан не уважает парламент и не поддерживает независимость Кабмина.

"У нас с Богданом есть непростые отношения. Но это - ценностные различия. Я с уважением отношусь к парламенту. Я считаю, что Кабмин работать максимально независимо и нести полную ответственность. Тогда будет правильный баланс и в этом есть рецепт успеха. Андрей видит это себе немножко иначе. Я думаю, что это ошибочная стратегия, которая создаст очень быстро проблемы", - сказал Данилюк.

Напомним, Данилюк также заявил, что ушел в отставку из-за возможной отмены национализации ПриватБанка.

Также мы писали, что 3 октября Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем СНБО Украины.