В Украине, начиная с 2007 года, заметно уменьшается число государственных регистраций браков. В 2018 году их стало почти на 190 тысяч меньше, чем в 2007 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ Минюста на информационный запрос.

По данным министерства, в 2007 году произошло 416 427 регистраций браков, а в 2018 году этот показатель снизился почти на 190 тысяч и составил 228 411 браков. При этом, тенденция к уменьшению прослеживалась в тьечение 12 лет:

в 2007 году заключено 416,4 тыс. браков,

в 2008-м -322,0 тыс.,

в 2009-м - 318,2 тыс.,

в 2010-м - 305,9 тыс.,

в 2011-м - 355,9 тыс.,

в 2012-м - 278,3 тыс.,

в 2013-м - 304,2 тыс.,

в 2014-м - 302,2 тыс.,

в 2015-м - 299,1 тыс.,

в 2016-м - 229,5 тыс.,

в 2017-м - 249,5 тыс.,

в 2018-м - 228,4 тыс.

Незначительное повышение количества бракосочетаний состоялось в 2011 году - 355 880 браков. Возможно потому, что следующий, 2012 год, был високосный и количество браков снизилось до 278 276.

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