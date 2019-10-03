Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и блогер Александр Дубинский назвал свою политсилу "Слуга МВФ". Короткий пост он разместил на своей странице в Facebook.

"Слуга МВФ. Мне кажется, это более точное название для нашей партии", - написал политик.

Скриншот: Facebook/ dubinskyi

В комментариях пользователи предлагают автору поста и его единомышленникам образовать новое парламентское большинство или создать альтернативный Кабмин.

"Создавайте альтернативный Кабмин, вербуйте самых смышленых из СН и перетягивайте на себя власть", - советует Nik Osipenko.

"Так в чем проблема? Выходите, собирайте единомышленников, забирайте у них большинство..." - пишет Сергей Коробов.

Напомним, сегодня тема подконтрольности украинской власти западным структурам не раз всплывала в парламенте. Так, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" собирается подавать в суд на руководителя комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасию Красносельскую, которая не скрывает, что работает под внешним управлением Международного валютного фонда и лоббирует его интересы.

Сегодня же однопартиец Бойко Олег Волошин призвал с трибуны Рады пригласить на сессию американского финансиста Джорджа Сороса, так как тот влияет на все происходящее в Украине, а власти страны - лишь его марионетки.

А сам Дубинский написал, что по требованию МВФ спикер Рады Дмитрий Разумков изъял из повестки дня постановление о создании временной следственной комиссии, которая будет расследовать деятельность НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц.