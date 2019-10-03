Илья Кива стал героем видео, на котором он трогает свои гениталии на заседании Верховной Рады. Кива делал это после звонка девушке по имени Юлия Панкратова.

"Страна" разбиралась, кто эта девушка.

Как Илья Кива "мастурбировал" в Раде

В Сети появилось видео, как нардеп Илья Кива во время заседания парламента сначала переписывается в WhatsApp, а затем звонит абоненту, который у него записан в телефоне как "Юля конкурс красоты Одесса".

В это время политик находится в зале Верховной Рады, а фоном звучат слова спикера Дмитрия Разумкова. После коммуникации Кива несколько раз прикасается к своему члену. После движений в области паха он поправляет носок.

Это видео собрало на YouTube уже более миллиона просмотров:

Как Кива "мастурбировал" в Раде на Юлию Панкратову. Видео: TVgolosnaroda

Илья Кива прокомментировал случившееся "Стране".

"Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же , если есть что... Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью. Наше общество больно и наполнилось фриками - фейковая история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли", - сказал нам Кива.

Монтаж или мастурбация? Что произошло с нардепом Ильей Кивой в Раде читайте в отдельном материале "Страны".

Пользователям Сети также стало известно, кто такая "Юля конкурс красоты Одесса". Оказалось, что девушку зовут Юлия Панкратова.

Кто такая Юлия Панкратова

В Facebook Юлии Панкратовой указывается, что она в 2011 году закончила аспирантуру/магистратуру Одесского Одесского национального университета им.Мечникова по специальности "Менеджер/экономист". Судя по дате поступления в вуз, ей может быть 29-30 лет.

Указывается, что Юлия и живет в Одессе, и родом из этого же города. Статус личных отношений - "без пары".

Как рассказала нам Панкратова, она занимается организацией конкурсов красоты, а с Кивой в отношениях не состоит.

"Мои контакты никогда не были секретом. Я - человек публичный. По поводу случившегося могу сказать одно, что видимо у нас в стране мало проблем, которые действительно нужно обсуждать. Я отношусь с юмором к данной ситуации", - сказала "Стране" Юлия.

Также девушка добавила, что когда позвонил Илья Кива, она трубку не взяла.

"Зачем приписывать мне с ним какие-то отношения? Илья, возможно, решил мне позвонить и рассказать о какой-то нашумевшей новости? Может, о формуле Штайнмайера или о политической ситуации в стране... Ведь на данный момент есть проблемы, которые нужно решать, а не обсуждать кто кому позвонил. Ведь это личное дело каждого. И да, мой номер телефона был в соц сетях в общественном доступе", - говорит Панкратова.

Судя по фото Юлии Панкратовой в соцсети создается впечатление, что она действительно связана с конкурсами красоты. Так, девушка опубликовала фото своей почетной грамоты, обрамленной в рамку. Она выдан в 2019 году. Указывается, что девушка победила в номинации "Гордость и красота Украины. Женщины".

Диплом. Фото из Facebook Юлии Панкратовой

Следующее фото Юлии Панкратовой, очевидно, с награждения данного конкурса. На снимке эффектная блондинка позирует на фоне баннера в красном платье и туфлях на шпильке в цвет.

Юлия Панкратова. Фото из Facebook

Другие фотографии из соцсети Панкратовой не менее яркие. Она стоит на пляже в стрингах и топе, которые подчеркивают ее фигуру.

Юлия Панкратова. Фото из Facebook

Еще она фотография - с конкурса "Мисс Украина 2019", однако видно, что на мероприятии девушка присутствует в качестве зрителя, а не участницы. Она одета в белоснежные брюки и желтый пиджак.

Юлия Панкратова. Фото из Facebook

На следующей фотографии уже намного лучше видно лицо Юлии Панкратовой. На снимке она в белом платье, вышитом бисером, и белой диадеме.

Юлия Панкратова. Фото из Facebook

Интересно, что абсолютно все снимки, которые на момент подготовки материале есть в Facebook Юлии Панкратовой, опубликованы уже после новости о "мастурбации" Ильи Кивы на нее.