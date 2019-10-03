В пятницу, 4 октября, грозовые дожди накроют почти всю территорию Украины, кроме западных областей. Там солнце будет время от времени прятаться за облаками, но при этом будет прохладно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

А вот на востоке, в центре и на юге, несмотря на обещанные осадки, в последний рабочий день недели сохранится летнее тепло. В этих регионах днем воздух прогреется до +21−24 градусов.

На западе и севере воздух прогреется днем до +10−12 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Украине.

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